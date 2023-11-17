Флойд Мейвезер проведёт реванш с внуком босса мафии

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший и Джон Готти проведут бой-реванш. Точная дата боя пока не называется. Сообщается, что он может состояться в феврале в Лас-Вегасе (США).

«Увидимся в Лас-Вегасе. Скоро», — написал у себя в социальных сетях Мейвезер.

Фото: https://twitter.com/IFLTV

Первый поединок между Флойдом и Джоном состоялся летом этого года. Противостояние было прервано после того, как Готти дисквалифицировали в шестом раунде за постоянные нарушения правил. После дисквалификации он набросился на Мейвезера с кулаками. На ринг выбежала команда Флойда, а дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.

Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера.

Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой: