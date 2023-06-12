«Ты мой враг на всю жизнь». Мейвезеру угрожает внук босса американской мафии

11 июня Флойд Мейвезер-младший провёл очередной выставочный поединок во Флориде. Его бой вызывал особенный интерес, потому что в соперниках оказался Джон Готти-третий. Любопытно, что событие проходило под слоганом «Фамилия имеет значение». А всё потому, что оппонент является внуком известного на весь мир босса нью-йоркской мафии. Флойд не побоялся выбрать такого неоднозначного соперника и, видимо, нажил себе серьёзные неприятности.

На протяжении всего поединка напряжение между бойцами буквально зашкаливало. Они вообще не стеснялись и в открытую оскорбляли друг друга, обмениваясь жёсткими ударами. Судья Кенни Бейлисс несколько раз вынес соперникам предупреждение о том, что он готов остановить бой в любой момент. Но Флойда и Джона это только раззадорило. Они продолжили словесные разборки, чем окончательно вывели рефери. Бейлисс принял решение об остановке поединка.

Готти-третьего это не остановило. Наследник мафиози накинулся на Мейвезера-младшего и начал наносить удары. В ринг тут же ворвались команды соперников, которые тоже сцепились в массовой потасовке. К счастью, серьёзных повреждений не получил никто. Довольно быстро разборки получилось погасить. А вот в зале в этот момент кипели нешуточные страсти. По сообщениям очевидцев, некоторые драки получились кровавыми, зрители рубились не на шутку.

Видимо, история конфликта не окончена. Напротив, она только набирает обороты. После поединка Готти-третий накинулся на Мейвезера-младшего с угрозами. А ещё он заявил, что смыть нанесённую обиду уже невозможно: «Флойд, ты теперь враг на всю мою оставшуюся жизнь».

Флойд выбрал опасного оппонента. Не в плане бокса, а в плане связей и возможностей. И обид такие парни не прощают. Остаётся надеяться, что Мейвезер-младший сможет найти выход и примириться с Готти-третьим. Возможно, расставить все точки над i в этом конфликте поможет ещё один поединок.