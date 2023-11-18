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Шаблий выиграл у Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при

Шаблий выиграл у Фрейре единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при
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В ночь на 18 ноября на арене «Винтраст» в Чикаго проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 301. В мейн-карде состоялся поединок между россиянином Александром Шаблием и бразильцем Патрики Фрейре. Александр одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в лёгком весе.

Bellator 2023. Bellator 301, Чикаго, США
Патрики Фрейре - Александр Шаблий (W)
18 ноября 2023, суббота. 05:15 МСК
Александр Шаблий
Окончено
UD
Патрики Фрейре

Таким образом, Шаблий одержал свою пятую победу подряд в промоушне Bellator. В свою очередь, Фрейре не смог закрепить успех с прошлого поединка с Роберто де Соузой и потерпел 12 поражение в своей карьере.

В главном событии вечера сойдутся непобежденный чемпион в полусредней весовой категории Ярослав Амосов и ямаец Джейсон Джексон. В соглавном событии пройдёт бой обладателя титула в легчайшем дивизионе Серхио Петтиса с Патриком Миксом, владеющим временным поясом.

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