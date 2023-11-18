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«Мне заплатили около 50 млн». Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну

«Мне заплатили около 50 млн». Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну
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Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри высказался о гонораре, полученном за поединок с Фрэнсисом Нганну.

«Забыл ли я бой с Нганну? Ты что тупой? Мне только что заплатили около 50 млн. Я думаю о покупке дорогой яхты, самолёта или объекта недвижимости. Не верится, что мне задают подобные вопросы», – рассказал Фьюри в интервью, опубликованном на YouTube-канале Frank Warren“s Queensberry Promotions.

Отметим, что Фьюри не назвал валюту, в которой он получил гонорар за бой с Нганну.

Напомним, в октябре этого года Фьюри победил Фрэнсиса Нганну в поединке, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96).

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