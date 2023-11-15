Фрэнсис Нганну официально вошёл в топ-10 рейтинга WBC

Совет управляющих WBC включил известного франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов.

«Фрэнсис Нганну отлично справился с поединком против чемпиона WBC в супертяжёлом весе, и совет управляющих WBC принял решение отнести его к №10 в супертяжёлом весе», — говорится в заявлении организации.

Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.