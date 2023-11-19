Россиянин Тюлюлин досрочно проиграл на турнире UFC Fight Night 232

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Денис Тюлюлин (10-8), согласившийся выступить на коротком уведомлении на турнире UFC Fight Night 232, проходящем в Лас-Вегасе (США), досрочно проиграл в своём поединке.

Россиянин встретился с британцем Кристианом Данканом (8-1) и уступил техническим нокаутом во втором раунде.

Денису Тюлюлину 35 лет. Боец выступает в качестве профессионала с 2013 года и в марте 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира пять боёв, из которых в четырёх он уступил.