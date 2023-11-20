Россиянин Меньшиков выступит на турнире ONE Fight Night 17

Популярный российский кикбоксёр Дмитрий Меньшиков, ранее выступавший в престижной организации Glory, проведёт свой следующий поединок против Мухсина Чафи из Марокко. Об этом сообщает издание Morocco World News.

По сведениям источника, данный бой состоится 9 декабря 2023 года. Он будет проведён на турнире ONE Fight Night 17 в Бангкоке (Таиланд). Меньшиков и Чафи подерутся по правилам муай-тай.

Напомним, профессиональный рекорд 25-летнего Дмитрия Меньшикова в кикбоксинге и муай-тай составляет 28-2. Отметим, что 20 из своих побед российский боец добыл нокаутом. В лиге ONE Fighting Championship Дмитрий провёл два поединка (рекорд в промоушене составляет 1-1). Последний раз Меньшиков выходил в ринг в сентябре 2023 года на турнире ONE Fight Night 14. Тогда он техническим нокаутом в первом раунде одолел Рунграви Ситсонгпинонга из Таиланда.