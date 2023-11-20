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Арум: бой Усика и Фьюри станет классикой

Арум: бой Усика и Фьюри станет классикой
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем мегафайте британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Бой с Усиком – совершенно иное дело, у команды Фьюри есть множество видеоматериалов о нём. Тайсон будет намного лучше подготовлен к Усику, чем к Нганну.

У меня нет никаких сомнений в Тайсоне Фьюри. Он крайне конкурентоспособен и выйдет на бой с Усиком в лучшей форме. И я действительно верю, что этот поединок станет классикой», — приводит слова Арума Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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