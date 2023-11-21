Дацик рассказал, что отличает Александра Емельяненко от всех остальных бойцов

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о своём соотечественнике Александре Емельяненко, в боксёрском поединке с которым он встречался в прошлом году. Дацик тогда победил, нанеся мощный удар в самом начале боя, в результате которого Емельяненко рухнул на настил и не смог продолжить выступление.

«Саня – нормальный человек, просто он любит поболтать, лишнего наговорить. Санёк лишнего наболтал, но он, по крайней мере, заднюю не включал, вышел и ответил. И денег бы заработали: и он заработал, и моя жена. То, что он приукрашивает свои возможности, это да. Но это нормально. Сейчас посмотрите на всех бойцов. Больше половины ничего не могут, а все языком болтают так, что самые лучшие бойцы стоят и просто нервно курят в сторонке.

Тем более хороший тяжёлый удар любой боец может пропустить и рухнуть, суперменов нет. Вы заметили, наверное, я никогда никого не оскорблял, за исключением, наверное, Сани. Но у нас была личная разборка с 2009 года. А сейчас мы нормально дружим и общаемся. Санёк, конечно, косячный человек, но в отличие от всех остальных он открытый. А кто не косячил из нас? Все косячили», — приводит слова Дацика News.ru.