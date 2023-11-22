Орловский показал результаты 36-часового голодания, а после обратился к Дане Уайту

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Андрей Орловский рассказал о недавнем голодании в течение 36 часов. Орловский признался, что решил последовать совету президента UFC Даны Уайта, который ранее голодал 86 часов, употребляя лишь воду. После Дана говорил, что чувствует себя великолепно.

«Я сделал это, я голодал первый раз в жизни. Чтобы не затягивать, я 36 часов голодал, хотел, как Дана Уайт – 86, но начала голова болеть, и я решил остановиться. Определённо почувствовал себя потрясающе. И до сих пор так чувствую. На этой неделе в США День благодарения, посему опять попробую голодать с пятницы до понедельника. Следующий план – минимум 72 часа. Кстати, мистер Дана, твой пресс выглядит лучше моего», — написал Орловский у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Андрея Орловского

Фото: Из личного архива Даны Уайта