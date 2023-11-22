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Александр Шаблий высказался по поводу покупки лигой PFL промоушена Bellator

Александр Шаблий высказался по поводу покупки лигой PFL промоушена Bellator
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Александр Шаблий прокомментировал покупку лигой Professional Fighters League (PFL) промоушена Bellator. Шаблий выступает в Bellator.

«Я так взволнован кооперацией PFL и Bellator. Это будет величайшее сотрудничество в истории смешанных единоборств», — написал Шаблий на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL. Они смогут участвовать в турнирах промоушена и различных других мероприятиях. Отмечалось также, что в 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL. Таким образом, бренд Bellator продолжит существование, но под управлением Professional Fighters League.

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