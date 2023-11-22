Сергей Ковалёв рассказал о причинах своего нокаутирующего удара

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 KO) высказался о своём умении нокаутировать соперников.

«Не от того, что у меня какие-то банки, банок там нет. Я считаю, что, во-первых, правильно технически исполнить удар, донести его, но и плюс вес моих костей. Он даёт тяжесть ударов. Сам рычаг тяжёлый. Когда ты его правильно технически доносишь…

Я сейчас вешу 91 кг. По мне не сказать, я полутяж, по сути, 80 кг, а вешу 91 кг. И то я сейчас подсушился, обычно 95 кг», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу «ШКОЛА БОКСА Алика Бикбулатова».

Напомним, Ковалёв не выступал с мая 2022 года, когда перебоксировал по итогам 10 раундов болгарина Тервела Пулева.