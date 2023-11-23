Сехудо дал прогноз на возможный бой Холлоуэя с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о возможном поединке экс-чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Макса Холлоуэя с обладателем титула BMF Джастином Гэтжи. Трипл Си считает, что Гэтжи нокаутирует Холлоуэя.

«Мне нравится тот факт, что Макс хочет подраться за пояс BMF. Но я считаю, что Гэтжи слишком опасен. Джастин обладает слишком большой силой для такого парня, как Холлоуэй. Думаю, он будет подрубать Максу ноги калф-киками, будет использовать свои сумасшедшие апперкоты, и он может стать первым парнем, который действительно нокаутирует Холлоуэя. Я бы поставил в этом поединке на победу Джастина. Думаю, он нокаутирует Макса. Он просто слишком большой для Холлоуэя. Джастин постарается убрать его в течение двух-трёх раундов», – приводит слова Сехудо MMA News.

Ранее Макс Холлоуэй изъявил желание подраться с Джастином Гэтжи на турнире UFC 300 в апреле 2024 года.