Холлоуэй: рассчитываю подраться с Гэтжи за пояс BMF

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй намерен провести бой с обладателем титула BMF Джастином Гэтжи. Американский боец рассчитывает разделить октагон со своим соотечественником на турнире UFC 300 в апреле 2024 года.

«Я рассчитываю подраться с Гэтжи за пояс BMF. Думаю, мы устроим зрелище для фанатов. Я знаю, что у UFC не так много вариантов для турнира UFC 300, так что это был бы идеальный расклад. Если Махачев не будет драться из-за Рамадана, то Джастину придется ждать его до октября. Тогда он будет сидеть без дела полтора года с момента последнего боя. Я не думаю, что ему следует так долго оставаться без дела. Почему бы не повеселиться и не заработать кучу денег? Лучше устроим шоу и порадуем фанатов», – приводит слова спортсмена MMAJunkie.

Напомним, профессиональный рекорд Холлоуэя в MMA составляет 25-7. У Гэтжи 25 побед в 29 боях.