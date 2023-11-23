Назван возможный соперник Тима Цзю

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) начинает подготовку к своему следующему выступлению, сообщает издание BoxingScene. Ожидается, что боксёр вернётся на ринг в марте.

Предпочтительным соперником на бой с Цзю по-прежнему остаётся бывший абсолютный чемпион дивизиона американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO). В случае же если этот поединок не состоится, в команде австралийца готовы рассмотреть кандидатуру бывшего претендента на мировой титул американца Эриксона Лубина (26-2, 18 KO).

Эриксону Лубину 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в октябре 2017-го сразился на титул WBC, уступив нокаутом в первом раунде Джермеллу Чарло. В апреле 2022-го Лубин потерпел второе поражение, от соотечественника Себастьяна Фундоры.