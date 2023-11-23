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В RCC рассказали, что Иван Штырков решил взять паузу в выступлениях

В RCC рассказали, что Иван Штырков решил взять паузу в выступлениях
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Глава RCC Николай Клименко рассказал, что боец ММА Иван Штырков пока не готов к поединку с Максимом Гришиным и возьмёт паузу на восстановление. Ранее сообщалось, что спортсмены могут сразиться на RCC 17. Спортивное мероприятие состоится 15 декабря.

«Мы переговорили с Иваном, сейчас он возьмёт паузу в выступлениях, чтобы восстановиться. Этот год был для него очень насыщенным, поэтому декабрьский турнир он будет смотреть вместе с нами со зрительских мест. Поединок Максима Гришина остаётся в карде – его соперником станет Асылжан Бакытжанулы, который изначально страховал этот бой», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в последнем бою Штырков проиграл Владимиру Минееву. Поединок проходил 19 ноября.

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