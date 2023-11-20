Спарринг на девять минут. Бой Минеева и Штыркова — признак кризиса в нашем спорте?

18 ноября в Сочи прошёл турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого стал громкий поединок между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. На бумаге это два очень громких имени для российских ММА, плюс биться они должны были по правилам кикбоксинга, что тоже обещало было добавить зрелищности.

На деле же бойцы провели крайне осторожные три раунда. У Штыркова банально не хватало навыков для того, чтобы конкурировать с кикбоксёром такого уровня. Конечно, Иван заряжался на тяжёлые, размашистые удары и периодически обозначал лоу-кики, порой и удачно попадал, но этого было катастрофически мало для поединка с Минеевым. Так у Владимира в этом виде спорта попросту не выиграть. Волжанин, в свою очередь, не форсировал события. Работал аккуратно, точечно, демонстрировал хорошую ударную технику и словно показывал сопернику, как надо бить в кикбоксинге. Это всё больше было похоже на спарринг, где один боец значительно превосходит другого по уровню, но не особо хочет взвинчивать темп, а второй просто не выдерживает конкуренции. Учитель вёл урок по кикбоксингу и легко выиграл решением судей.

Особенно блёкло поединок выглядел на контрасте с тремя предыдущими боями основного карда, где зрители увидели три красивых финиша. От Минеева со Штырковым ожидали яркого и бескомпромиссного поединка, однако в итоге многие остались разочарованы.

Разумеется, справедливо опираться на знаменитую фразу Андрея Аршавина об ожиданиях и проблемах, но и Камил Гаджиев дал понять, что бойцы себя берегли: «Можно сказать, что один много не рисковал, а второй, видя, что Иван не рискует, не считал нужным обострять и работал спокойно, забрал бой по очкам. Можно понять обоих? Да. Риск нарваться у Вовы есть, а Ваня, наверное, понимал… Помните же, что он полтора-два месяца назад в нокауте был, а это важный фактор. Человек после этого до конца не понимает своих возможностей».

В целом странно выглядит, что бойцы, выходя на поединок, начинают чересчур осторожничать. Современные единоборства — это в том числе и элемент шоу, зрелища. В противостоянии Минеева и Штыркова этого очень не хватало. Особенно зная, как могут биться и тот, и другой. Это проблема, потому что в зрелище важно, чтобы зрителям всё понравилось. Можно было бы сослаться на то, что Иван не кикбоксёр, но тогда для чего проводятся бои между представителями разных видов спорта? Это не должно служить заведомой отговоркой в случае неудачного выступления.

К примеру, Штырков после поединка заявил, что и не собирался работать как кикбоксёр: «Мы не собирались делать никакого кикбоксинга, какой из меня кикбоксёр? Бить ногами-то научился пять лет назад. Со мной невозможно работать по классике, потому что, как Владимир подметил, может прилететь откуда угодно. Люди стараются работать по шаблону, а когда выходят такие, как я, корявые, где-то сильные и выносливые, имеющие свою специфическую технику, то им становится не по себе. Да, у Владимира были джебы, колени, это то, что он должен был делать. Он всё делал чётко, но мы делали своё. Честно, где-то был рад такому результату. Конечно, понимал, что мою руку не поднимут, я осознаю, что происходит. С каждого поражения и победы нужно брать максимум, особенно с поражений. Если ты этого не делаешь, то это поражение хуже скажется».

То, что описывает Штырков — техника большинства базовых самбистов из ММА, в таком случае и поединок нужно сразу проводить по этим правилам и не будет диссонанса в виде «вышел на бой по кикбоксингу, но не собирались делать никакого кикбоксинга».

Значит, идея со смешениями разных боевых искусств не работает? Но в России упорно пробуют этот формат, хотя всё уже похоже на стагнацию. Бой Минеева со Штырковым мог бы стать хорошим толчком для местных промоушенов и подсказать, что лучше сосредоточиться на чём-то одном, однако при этом стабильно выдавать качественный продукт, а не оставлять вопросы и неприятный привкус после громких афиш, но посредственных боёв.