Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: Эдвардс узнает, что американская мечта погубит его

Ковингтон: Эдвардс узнает, что американская мечта погубит его
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался о предстоящем титульном поединке против действующего чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса.

«Он просто кричал: «Я этого заслуживаю, я этого заслуживаю», вместо того, чтобы идти и работать ради титула и заслужить его, как я. Мне пришлось заслужить его трудным путём.

Никто не дал мне это место, чтобы бороться за бесспорный титул. Я должен был его заслужить. Мне пришлось пойти нетрадиционным путём, потому что прямой путь был недоступен. Он не заслужил его таким трудным путём, как я, а 16 декабря он узнает, что его сломит америнканская мечта», — приводит слова Ковингтона официальный сайт промоушена UFC.

Напомним, Эдвардс успел провести две защиты титула — дважды против Камару Усмана.

Материалы по теме
Тренер Ковингтона сделал прогноз на бой своего подопечного с Эдвардсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android