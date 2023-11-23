Ковингтон: Эдвардс узнает, что американская мечта погубит его

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался о предстоящем титульном поединке против действующего чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса.

«Он просто кричал: «Я этого заслуживаю, я этого заслуживаю», вместо того, чтобы идти и работать ради титула и заслужить его, как я. Мне пришлось заслужить его трудным путём.

Никто не дал мне это место, чтобы бороться за бесспорный титул. Я должен был его заслужить. Мне пришлось пойти нетрадиционным путём, потому что прямой путь был недоступен. Он не заслужил его таким трудным путём, как я, а 16 декабря он узнает, что его сломит америнканская мечта», — приводит слова Ковингтона официальный сайт промоушена UFC.

Напомним, Эдвардс успел провести две защиты титула — дважды против Камару Усмана.