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Борщёв: могу сказать для красивого заголовка, что я уберу Махачева

Борщёв: могу сказать для красивого заголовка, что я уберу Махачева
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Мастер смешанных единоборств Вячеслав Борщёв поделился мнением о действующем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Исламе Махачеве, а также о его конкурентах по дивизиону, Чарльзе Оливейре и Александре Волкановски.

«Я вот до боя Ислама с Оливейрой верил, что Чарльз может что-то преподнести. А когда был первый бой с Волкановски, то думал, что у Алекса вообще нет шансов. В их реванше думал, ну, может быть, сейчас что-то зайдёт, а Ислам опять его убрал. Сложно про Махачева что-то размышлять. Он и в стойке, и в борьбе. Так, чтобы заголовок был красивый, могу сказать, что я уберу Махачева (смеётся), но пока я доберусь до топ-15, топ-10, дай бог голову сохранить», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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