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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму

Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили показал несколько фотографий с тренировочного занятия. Соответствующий пост Мераб показал у себя в социальных сетях. Тренировки Двалишвили провёл вместе с проспектом Раулем Росасом-младшим, Муином Гафуровым и некоторыми другими бойцами.

«Хорошо позанимался с друзьями», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем бою, который проходил в марте на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного шоу. Бой продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

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