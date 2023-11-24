Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили показал несколько фотографий с тренировочного занятия. Соответствующий пост Мераб показал у себя в социальных сетях. Тренировки Двалишвили провёл вместе с проспектом Раулем Росасом-младшим, Муином Гафуровым и некоторыми другими бойцами.

«Хорошо позанимался с друзьями», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем бою, который проходил в марте на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного шоу. Бой продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.