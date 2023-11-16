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IBA ввела титул чемпиона мира среди профессионалов

IBA ввела титул чемпиона мира среди профессионалов
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Международная боксёрская ассоциация (IBA) разработала титул чемпиона по версии организации в профессиональном боксе. Об этом рассказал её президент Умар Кремлёв.

«Мы разработали титул чемпиона по версии IBA в профессиональном боксе. Призовой фонд будет $ 500 тыс., $ 300 тыс. получит победитель, $ 200 тыс. получит проигравший. Чемпион мира будет два раза в год защищать титул чемпиона мира по версии IBA», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Бетербиев высказался о расколе в любительском боксе и Умаре Кремлёве:

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