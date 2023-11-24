Алекс Перейра назвал желаемого оппонента на защиту титула

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра сравнил кандидатов на титульный бой, среди которых были Иржи Прохазка, Ян Блахович и Джамал Хилл, и заявил, что последний был бы идеальным кандидатом для его следующего боя.

«Думаю, я доказал свои способности в полутяжёлом весе в бою против Иржи, выиграв титул, и, очевидно, в бою против Яна Блаховича. Если сравнивать этих трёх бойцов и меня спросили бы, с кем бы я хотел подраться, то я выбрал бы Джамала, потому что считаю его хорошим противником для меня.

Думаю, что, учитывая мой опыт в кикбоксинге, это немного преувеличено, чтобы утверждать, что я выдержу удар и нокаутирую его во что бы то ни стало. В конце концов, все пытаются это сделать, и я уверен, что он захочет нанести удар, но, когда он увидит, что это не работает, пойдёт в партер. Считаю, что бой против Джамала — хороший для меня», — заявил Перейра в видео на своём YouTube-канале.