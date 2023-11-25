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Экс-чемпион UFC: кулачные бои лояльней к спортсменам, чем MMA

Экс-чемпион UFC: кулачные бои лояльней к спортсменам, чем MMA
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также двукратный обладатель титула Bellator, именитый американский ветеран Эдди Альварес высказался о своём опыте выступления в кулачных боях.

«Я считаю, что кулачные бои станут следующим большим видом спорта. Они лояльны к бойцам. Я считаю, что этот спорт лоялен к бойцам, потому что пятиминутные раунды с борьбой и ударами ногами приводят к множеству травм.

Травмы можно получить и во время подготовки, очень тяжело выйти на поединок здоровым. Если вы правильно готовитесь к кулачным боям, то вам гораздо проще выйти на поединок целым и невредимым, с хорошим самочувствием. В этой точки зрения бойцам проще», — приводит слова Альвареса издание Middle Easy.

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