Экс-чемпион UFC: кулачные бои лояльней к спортсменам, чем MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также двукратный обладатель титула Bellator, именитый американский ветеран Эдди Альварес высказался о своём опыте выступления в кулачных боях.

«Я считаю, что кулачные бои станут следующим большим видом спорта. Они лояльны к бойцам. Я считаю, что этот спорт лоялен к бойцам, потому что пятиминутные раунды с борьбой и ударами ногами приводят к множеству травм.

Травмы можно получить и во время подготовки, очень тяжело выйти на поединок здоровым. Если вы правильно готовитесь к кулачным боям, то вам гораздо проще выйти на поединок целым и невредимым, с хорошим самочувствием. В этой точки зрения бойцам проще», — приводит слова Альвареса издание Middle Easy.