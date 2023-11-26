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Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о секторе Газа

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о секторе Газа
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о секторе Газа.

«Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений», — написал Нурмагомедов в своей социальной сети.

Ранее Нурмагомедов поддержал палестинцев в конфликте с Израилем.

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

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