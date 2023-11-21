Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Масвидаль включил Хабиба в команду бойцов, которая могла бы спасти планету от инопланетян

Масвидаль включил Хабиба в команду бойцов, которая могла бы спасти планету от инопланетян
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Хорхе Масвидаль ответил на вопрос, каких трёх бойцов он бы включил в свою команду, чтобы спасти планету от вторжения инопланетян. Масвидаль внёс в список кубинца Йоэля Ромеро, россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

«Самый устрашающий боец из всех, кого я видел – Йоэль Ромеро. Вы бы видели его в 24 года! Я был бы ударником нашей группы, а Ромеро — борцом. Чтобы усилить команду борцов, я бы взял Хабиба Нурмагомедова. Возможно, пришельцы круто дерутся, но совершенно не смыслят в борьбе.

Ещё я бы взял Дастина Порье, потому что он отправляет соперников спать. Даже если эти инопланетяне будут хороши в стойке, мы их победим», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Нины-Мари Даниэль.

Материалы по теме
Дацик объяснил, почему славяне в тюрьме болели за Макгрегора в бою с Хабибом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android