Масвидаль включил Хабиба в команду бойцов, которая могла бы спасти планету от инопланетян

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Хорхе Масвидаль ответил на вопрос, каких трёх бойцов он бы включил в свою команду, чтобы спасти планету от вторжения инопланетян. Масвидаль внёс в список кубинца Йоэля Ромеро, россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

«Самый устрашающий боец из всех, кого я видел – Йоэль Ромеро. Вы бы видели его в 24 года! Я был бы ударником нашей группы, а Ромеро — борцом. Чтобы усилить команду борцов, я бы взял Хабиба Нурмагомедова. Возможно, пришельцы круто дерутся, но совершенно не смыслят в борьбе.

Ещё я бы взял Дастина Порье, потому что он отправляет соперников спать. Даже если эти инопланетяне будут хороши в стойке, мы их победим», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Нины-Мари Даниэль.