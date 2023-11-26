Евлоев сделал заявление перед боем с Алленом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, сделал заявление перед своим поединком против британца Брендана Аллена. Бой пройдёт в ночь на 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«Приготовьтесь к неожиданно жаркому январю в Торонто», – написал Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний поединок он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда Мовсар единогласным решением судей одолел Диего Лопеса.

На счету Аллена 19 побед и два поражения. В апреле этого года на UFC on ESPN 44 Брендан единогласным решением судей уступил Максу Холлоуэю.