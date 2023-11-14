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Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке против Арнольда Аллена

Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке против Арнольда Аллена
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Восьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг), россиянин Мовсар Евлоев (17-0) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался о предстоящем поединке против Арнольда Аллена.

«Вперёд! Готов растерзать Арнольда. Канада, приготовься», – написал Евлоев.

Мовсару Евлоеву 29 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца MMA в 2014 году, а в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Евлоева восемь побед и ни одного поражения в престижнейшей организации мира.

Арнольду Аллену 29 лет. Британец дебютировал в UFC в 2015 году и в общей сложности провёл 11 боёв, уступив лишь однажды – в апреле на турнире UFC on ESPN 44 Аллен проиграл единогласным решением по итогам пяти раундов американскому экс-чемпиону Максу Холлоуэю.

Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки:

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