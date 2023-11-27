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Марвин Веттори принял вызов Шары Буллета

Марвин Веттори принял вызов Шары Буллета
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Бывший претендент на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем дивизионе, итальянец Марвин Веттори ответил на вызов российского бойца Шарабутдина Магомедова.

«Парень-пират вновь ко мне обращался. Я могу сказать только то, что принимаю его вызов с распростёртыми объятиями. Будьте осторожны со своими желаниями, потому что порой они сбываются», — написал Веттори в социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Марвина Веттори в смешанных единоборствах составляет 19-1-7. Последний бой итальянец провёл 17 июня текущего года на турнире UFC на ESPN 47. Тогда он единогласным решением судей уступил Джареду Каннонье.

У Магомедова на данный момент одно выступление в UFC. В дебютном поединке он оказался сильнее бразильца Бруно Силвы согласно единогласному судейскому решению.

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