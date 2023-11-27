Тони Фергюсон получил условный срок

Боец UFC Тони Фергюсон урегулировал судебное дело, связанное с арестом в мае по обвинению в вождении в нетрезвом виде, достигнув соглашения с прокуратурой о признании вины в другом деле.

Согласно онлайновым судебным записям, обвинение в вождении в нетрезвом виде было снято, поскольку Фергюсон признал себя виновным в менее тяжком преступлении — вождении по сырому асфальту на шоссе. В соответствии с условиями сделки Фергюсон будет отбывать один год испытательного срока.

Напомним, поединок между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом состоится 16 декабря в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира UFC 296. Отметим, что Фергюсон идёт на серии из шести поражений. В то же время Пимблетт имеет винстрик из шести боёв.