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Царукян: в бою с Дариушем докажу, что смогу стать чемпионом UFC

Царукян: в бою с Дариушем докажу, что смогу стать чемпионом UFC
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке с американцем Бенеилом Дариушем, который состоится 2 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Техасе (США).

«Я долго ждал этого момента. Я вызывал парней из топ-5, но не мог получить бой, и наконец это произошло. Я заслужил это. 2 декабря я докажу, что способен войти в топ-5 и стать чемпионом.

По правде говоря, мне нравится пятираундовый формат, потому что вам не нужно торопиться и поступать необдуманно. Вы можете спокойно стартовать, и при этом у вас будет время, чтобы остановить соперника. Я считаю, что моя форма лучше, я финиширую его», — приводит слова Царукяна пресс-служба UFC.

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