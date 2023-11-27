Промоутер Джошуа назвал сроки возможного боя с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), заявил, что его подопечный может сразиться со звёздным американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) в марте 2024 года.

«Оставалось шесть недель, когда нам позвонили из Саудовской Аравии и предложили выступить, соперник – Отто Валлин. И в этот же момент мы получили предложения для Бивола и Опетайи. Эй Джей согласился.

Джошуа хотел подраться трижды в этом году. Уайлдер в этом же шоу. Если оба победят, бой неизбежен. Мы почти договорились на январь, но затем всё сорвалось. Теперь мы выступим в декабре и, надеюсь, устроим бой в марте», — приводит слова Хирна The MACLife.

Ранее Джеймс Тони сказал, кто победит в бою Уайлдера и Джошуа.