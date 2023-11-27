Джеймс Тони сказал, кто победит в бою Уайлдера и Джошуа

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони высказался о потенциальном поединке звёздных супертяжеловесов Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Кто победит? Уайлдер. Джошуа закончился. Что есть, то есть. Джошуа показал, на что способен. Он не справится», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём следующем поединке, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии, Джошуа встретится со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO).

Уайлдер также выступит в шоу от 23 декабря и сразится с бывшим чемпионом мира новозеландцем Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Ранее Джошуа ответил Уайлдеру, раскритиковавшему его выступления.