Вице-президент АСА рассказал, кого лига хочет подписать из российских бойцов Bellator

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал, кого из российских бойцов Bellator лига хочет подписать в первую очередь.

«Из числа представителей России я бы взял Вадима Немкова. Посмотреть на то, как он подерётся с Муслимом Магомедовым или нашими тяжами – Вахаевым и Евгением Гончаровым.

Если говорить об иностранных спортсменах, я бы взял Джонни Эблина, чтобы он сразился с Магомедом Гасановым и другими нашими средневесами – Ибрагимом Магомедовым, Шамилем Абдулаевым, Саламу Абдурахмановым и Абдул-Рахманом Джанаевым.

Взял бы этих двух ребят, но на самом деле их больше. Джейсон Джексон, Мухамед Берхамов, Усман Нурмагомедов, Александр Шаблий. Все они пришлись бы ко двору в нашей лиге», – приводит слова Бадаева Metaratings.