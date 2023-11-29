Биспинг: бой с Эдвардсом — последний шанс для Ковингтона стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг поделился мнением о предстоящем титульном поединке Колби Ковингтона и Леона Эдвардса и предположил, что он будет последним шансом для Ковингтона стать чемпионом промоушена.

«Вот что делает Колби очень опасным перед этим боем — ему 36 лет. Всё очень просто — это его последний титульный бой. Это будет для него третий раз, когда он бьётся за титул. Дважды против Камару Усмана ему не удалось выполнить свою работу: один раз бой остановили, а в другом всё свелось к судейскому решению. Эти бои были очень плотными, но это ничего не значит — он не победил и не стал чемпионом. Последний раз, когда мы видели его в деле, — 5 марта 2022 года против Хорхе Масвидаля. Это было очень давно, но он сделал дело, хоть и единогласным решением.

Это будет последний шанс для Колби Ковингтона, так оно и есть. Знаете, Колби всегда даёт интервью, несёт бред про людей, разжигает скандалы и, в целом, очень интересен. Он мужик, но где он сейчас? Что он говорил в последнее время? Он исчез с земного шара. Что это значит? Он засел в тренировочном лагере и работает изо всех сил, потому что давление на него растёт. Все хотят стать чемпионами, когда предоставляется последний шанс. Давление нарастает, и, конечно, он хочет стать чемпионом», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, встреча Ковингтона и Эдвардса станет главным событием турнира UFC 296, который пройдёт в ночь на 17 декабря в штате Невада (США).