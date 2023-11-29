Полный кард турнира с поединком Артём Тарасов — Евгений Ершов

2 декабря на ВТБ Арене состоится международный турнир «ММА Серия-75: Все Звезды», в рамках которого пройдет 10 поединков мирового уровня, и три из них будут за титул! «Турнир ММА Серия-75» впервые состоится на одной из крупнейших московских стадионов – ВТБ Арена, и по этому случаю событие несет в себе множество сюрпризов. Сергей Бобрышев, лидер лиги, и Сергей Дьяконов, король своего дивизиона, вернутся в клетку для захватывающих поединков. Не меньший интересы вызывает и заявленный бой блоггеров – Артема Тарасова и Евгения Ершова.
Полный файткард
1. Аднан Алич (Сербия) – Бупеш Камбле (Индия);
2. Хасбулат Хасанов (Россия) – Илья Харитонов (Россия);
3. Ашраф Башанди (Египет) – Магомед Саидов (Россия);
4. Мария Егорова (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);
5. Сефас Леал (Бразилия) – Шамиль Магомедов (Россия);
6. Магомед Шейхов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);
7. Евгений Ершов (Россия) – Артем Тарасов (Россия). Special fight;
8. Тьаго Оливейра (Бразилия) – Джефферсон Гонсалвес (Бразилия). Бой за серебряный пояс Победителя;
9. Кассио Жакаре (Бразилия) – Сергей Бобрышев (Россия). Бой за серебряный пояс Победителя;
10. Эдинальдо Новаэс (Бразилия) – Сергей Дьяконов (Россия). Бой за платиновый пояс Победителя.