Полный кард турнира с поединком Артём Тарасов — Евгений Ершов

2 декабря на ВТБ Арене состоится международный турнир «ММА Серия-75: Все Звезды», в рамках которого пройдет 10 поединков мирового уровня, и три из них будут за титул! «Турнир ММА Серия-75» впервые состоится на одной из крупнейших московских стадионов – ВТБ Арена, и по этому случаю событие несет в себе множество сюрпризов. Сергей Бобрышев, лидер лиги, и Сергей Дьяконов, король своего дивизиона, вернутся в клетку для захватывающих поединков. Не меньший интересы вызывает и заявленный бой блоггеров – Артема Тарасова и Евгения Ершова.

Полный файткард

1. Аднан Алич (Сербия) – Бупеш Камбле (Индия);

2. Хасбулат Хасанов (Россия) – Илья Харитонов (Россия);

3. Ашраф Башанди (Египет) – Магомед Саидов (Россия);

4. Мария Егорова (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);

5. Сефас Леал (Бразилия) – Шамиль Магомедов (Россия);

6. Магомед Шейхов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);

7. Евгений Ершов (Россия) – Артем Тарасов (Россия). Special fight;

8. Тьаго Оливейра (Бразилия) – Джефферсон Гонсалвес (Бразилия). Бой за серебряный пояс Победителя;

9. Кассио Жакаре (Бразилия) – Сергей Бобрышев (Россия). Бой за серебряный пояс Победителя;

10. Эдинальдо Новаэс (Бразилия) – Сергей Дьяконов (Россия). Бой за платиновый пояс Победителя.