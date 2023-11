Турнир RCC 17: Шлеменко vs Илич 2. Полный кард

15 декабря в Екатеринбурге пройдет заключительный в этом году турнир лиги RCC, главным событием которого станет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Бойцы встречались в августе 2022 года, и тогда сербский боец одержал сенсационную победу на старте первого раунда, отправив Шлеменко в нокдаун ударом колена.

Со-главным событием турнира станет еще один реванш: Алексей Олейник выйдет в клетку против Оли Томпсона. Бойцов ждут три раунда по пять минут.

Полный кард турнира RCC 17

Александр Шлеменко vs Александр Илич. Весовая категория до 83,9 кг.

Оли Томпсон vs Алексей Олейник. Весовая категория свыше 93 кг.

Максим Гришин vs Асылжан Бакытжанулы. Весовая категория до 100 кг.

Николай Алексахин vs Магомедсайгид Алибеков. Весовая категория до 77,1 кг.

Михаил Рагозин vs Владимир Селиверстов. Весовая категория до 93 кг.

Сергей Веселкин vs Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг. Весовая категория свыше 93 кг.

Артур Зайнуков vs Али Кабдулла. Весовая категория до 70,3 кг.

Эдуард Сайк vs TBA, профессиональный кикбоксинг. Весовая категория до 77,1 кг.

Ильяс Хамзин vs Леонардо Сильва. Весовая категория до 77,1 кг.

Дмитрий Киреев vs Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг. Весовая категория до 70,1 кг.

Александр Васильев vs Артур Пронин. Весовая категория до 77,1 кг.

Мансур Дадаев vs Тьяго Сильва. Весовая категория до 70,3 кг.

Николай Коваленко vs Сергей Брютов. Весовая категория до 93 кг.

Полный кард можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, который доступен на всех ведущих российских площадках (Wink, «Кинопоиск», «Билайн ТВ»).