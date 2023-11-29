«Я уничтожу его, если реванш состоится». Бёрнс — о поединке с Мухаммадом

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался по поводу возможного реванша с Белалом Мухаммадом.

«Если у меня не будет травм, я уничтожу Белала Мухаммада, это однозначно. Я не знаю, возможен ли наш реванш сейчас, но однажды он точно состоится. Я всем покажу, что я гораздо лучше него.

Я в порядке, боли нет, плечо спокойно двигается. Думаю, я вернусь где-то в марте-апреле на UFC 299 или UFC 300», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.

Напомним, в мае этого года Мухаммад победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Профессиональный рекорд Гилберта Бёрнса в смешанных единоборствах составляет 22-6. 36-летний боец из Бразилии занимает четвёртое место в рейтинге полусредней весовой категории UFC.