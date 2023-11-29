Дариуш рассказал о преимуществах Царукяна

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Бенеил Дариуш дал комментарий по поводу российского бойца Армана Царукяна.

«Царукян молод и голоден. И он всё время развивается. Одно из преимуществ молодости в том, что ты можешь постоянно тренироваться.

Это опасный бой для меня, потому что он сделает выводы из своих прошлых поражений и станет сильнее. А один из лучших способов для него доказать, что он стал лучше — это побить соперника вроде меня.

Он проиграл Матеушу Гамроту, а я его побеждал. Если сейчас Арман меня одолеет, то докажет, что сделал выводы из того поражения и стал лучше. Думаю, я оказался в непростых условиях, потому что сейчас он очень сильно мотивирован», – приводит слова Дариуша MMA Fighting.

Напомним, бой Дариуша и Царукяна станет главным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдёт в ночь на 3 декабря 2023 года.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: