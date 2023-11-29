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Джермалл Чарло высказался о бое с Жанибеком Алимханулы

Джермалл Чарло высказался о бое с Жанибеком Алимханулы
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Действующий чемпион WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO) высказался о своих перспективах в дивизионе после возвращения на ринг.

Напомним, на минувших выходных Чарло одолел единогласным решением соотечественника Хосе Бенавидеса-младшего, выступив впервые за два с половиной года.

«Мне определённо хотелось бы вернуться с большим боем. Я бы подрался с Жанибеком и подрался с обязательным претендентом. Как его зовут? Карлос Адамес. Уважение парням за то, что оказались на вершине. Они сделали то, что и должны были сделать. И я готов дать им шанс. Я никого не избегаю и никогда этого не делал. Если условия будут подходящими, я подерусь с ними», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.

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