Джермалл Чарло высказался о бое с Жанибеком Алимханулы

Действующий чемпион WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO) высказался о своих перспективах в дивизионе после возвращения на ринг.

Напомним, на минувших выходных Чарло одолел единогласным решением соотечественника Хосе Бенавидеса-младшего, выступив впервые за два с половиной года.

«Мне определённо хотелось бы вернуться с большим боем. Я бы подрался с Жанибеком и подрался с обязательным претендентом. Как его зовут? Карлос Адамес. Уважение парням за то, что оказались на вершине. Они сделали то, что и должны были сделать. И я готов дать им шанс. Я никого не избегаю и никогда этого не делал. Если условия будут подходящими, я подерусь с ними», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.