Чарло одолел Бенавидеса единогласным судейским решением и защитил свой титул WBS

В ночь с 25 на 26 ноября в Лас-Вегасе (США) проходит вечер профессионального бокса. В соглавном бою встретились американцы Джермалл Чарло и Хосе Бенавидес. Победу одежал Чарло единогласным судейским решением. Джермалл в пятый раз защитил свой титут WBS в среднем весе.

Таким образом, Чарло одержал свою 33 победу в профессиональной карьере, среди которых было 22 выигрыша нокаутом. Бенавидес, в свою очередь, потерпел третье своё поражение за всё время при 28 победах (среди которых 19 нокаутом) и одной ничье.

В главном бою сойдутся непобеждённые американцы – Давид Бенавидес (27-0, 23 KO) и Деметриус Андраде (32-0, 19 KO). На кону в этом противостоянии стоит временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе.