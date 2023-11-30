Тищенко: у Фьюри — проблемы с мотивацией. Надеюсь, к Усику он подойдёт в хорошей форме

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказался по поводу морального состояния британца Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком.

«Нужно быть внутри команды, чтобы понимать реальное состояние Фьюри. Но если бой с Усиком уже был отложен, наверное, есть какие-то проблемы. Мне кажется, проблемы – с мотивацией. Но такой соперник, как Усик, сможет замотивировать Тайсона. Надеюсь, он подойдёт к поединку в более хорошей форме, чем в последних двух боях», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Ожидается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.