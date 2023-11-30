Рафаэлю Физиеву предлагали бой с Дастином Порье

Саят Абдрахманов, менеджер бойца Рафаэля Физиева, рассказал о том, что азербайджанцу предлагали бой с Дастином Порье после поражения в поединке с Матеушем Гамротом.

«В UFC больше зависит от того, как ты выступаешь. Можно победить, но она не придаст тебе никакого толчка, если она была скучной. Такая победа может помешать.

А бывают такие поражения… Приведу пример: нам недавно звонили и спрашивали, готов ли Рафа с Дастином Порье подраться. Казалось бы, человек после поражения, но такой бой нам предложили.

Понятно, что Рафа из-за травмы в этот период не будет готов подраться, ему еще как минимум полгода нужно будет восстанавливаться. Но такие предложения поступают», — сказал Абдрахманов на YouTube-канале Sport24.

После поражения Физиев опустился на одно место в обновлённом рейтинге промоушена UFC. В настоящий момент он занимает седьмую позицию. Шестым стал Гамрот.