Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэлю Физиеву предлагали бой с Дастином Порье

Рафаэлю Физиеву предлагали бой с Дастином Порье
Аудио-версия:
Комментарии

Саят Абдрахманов, менеджер бойца Рафаэля Физиева, рассказал о том, что азербайджанцу предлагали бой с Дастином Порье после поражения в поединке с Матеушем Гамротом.

«В UFC больше зависит от того, как ты выступаешь. Можно победить, но она не придаст тебе никакого толчка, если она была скучной. Такая победа может помешать.

А бывают такие поражения… Приведу пример: нам недавно звонили и спрашивали, готов ли Рафа с Дастином Порье подраться. Казалось бы, человек после поражения, но такой бой нам предложили.

Понятно, что Рафа из-за травмы в этот период не будет готов подраться, ему еще как минимум полгода нужно будет восстанавливаться. Но такие предложения поступают», — сказал Абдрахманов на YouTube-канале Sport24.

После поражения Физиев опустился на одно место в обновлённом рейтинге промоушена UFC. В настоящий момент он занимает седьмую позицию. Шестым стал Гамрот.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android