Артём Тарасов проиграл нокаутом Алексею Мешкову в соглавном бою турнира «Наше Дело»

30 ноября на платформе RUTUBE вышел турнир бойцовской лиги «Наше Дело». Спортивное шоу открывал поединок между бойцом из команды JFC Pride, мастером спорта и обладателем кубка мира по боевому самбо, чемпионом России по панкратиону, Эркином Пратовым и экс-претендентом на титул лиги «Наше Дело» в полулегком весе Никитой Тарасовым. Бой завершился сабмишеном во втором раунде в пользу Пратова.

Тамерлан Валиев нокаутом одолел Умара Гацалова. Никита «Барбер» Гребенников вышел на замену Александру «Оксане» Новикову в бою с Нареком «Пухляшом» Симоняном. Противостояние закончилось техническим нокаутом в первом раунде и победой Симоняна.

В соглавном событии вечера встречались мастер спорта по самбо Артём Тарасов и обладатель внушительной ударной техники Алексей «Сушист» Мешков. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде в пользу Мешкова.

В главном бою чемпион лёгкого веса Андрей «Хаос» Ялымов вышел на защиту титула против МСМК и чемпиона мира по панкратиону, МС по ММА Мири Садыгова. Поединок завершился во втором раунде сабмишеном в пользу Садыгова.

После чемпионского поединка в клетку вышел близкий друг Мири Садыгова, легенда отечественных единоборств Александр «Тигр» Сарнавский с профессиональным рекордом 40 побед и 8 поражений и выразил желание провести поединок в лиге.

На турнире было анонсировано предстоящие противостояние экс-чемпиона российской кулачной лиги «Топ Дог» Максима Фёдорова по прозвищу «Макс ВДВ» с мастером спорта, призёром первенства России и чемпион Дальневосточного Федерального Округа по ММА Ярославом Куком по прозвищу «Пурпурный дракон».