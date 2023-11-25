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Стали известны участники главного боя турнира «Наше Дело» 81, который пройдёт в «Лужниках»

В главном бою турнира бойцовской лиги «Наше Дело» 81, который пройдёт 22 декабря в «Лужниках», встретятся россиянин, чемпион звёздного Гран-при «Наше Дело» и лиги Open FC Александр Грозин (23-4-1) и казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай (12–4), сообщает пресс-служба лиги.

26-летний Александр Грозин по прозвищу Уральский гангстер в финале звёздного международного Гран-при «Наше Дело» оказался сильнее кандидата в бойцы UFC из Казахстана Магомеда Кабардиева. Бой прошёл все отведённые три раунда и завершился победой Грозина единогласным решением судей.

Последний поединок Касымбая прошёл в рамках промоушена Nomad FC в Алматы. Соперником казахстанского бойца был россиянин Никита Солонин. Муратбеку удалось нокаутировать оппонента в первом раунде.