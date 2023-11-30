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Боксёр Муслим Гаджимагомедов признан спортсменом 2023 года в России

Боксёр Муслим Гаджимагомедов признан спортсменом 2023 года в России
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Известный боксёр Муслим Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмен года. На премию также номинировались пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров.

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год проходит в Государственном Кремлёвском дворце. Лауреат премии выбирался экспертным советом, в который вошли известные спортсмены, тренеры и общественные деятели.

В 2022 году лауреаты получили премию в размере 1 млн рублей. «Спортсменом года» в прошлом году стал трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов, а лучшей спортсменкой признали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову.

Гаджимагомедову 26 лет. В нынешнем году он выиграл вторую золотую медаль чемпионата мира. Является серебряным медалистом Олимпийских игр в Токио.

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