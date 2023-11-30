Сергей Павлович вспомнил, как поставил цель стать бойцом UFC

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович рассказал, как начиналось его знакомство со смешанными единоборствами. По словам Сергея, ММА он заинтересовался в детстве, когда увидел в продаже диски с видео поединков. В тот момент он решил стать бойцом UFC.

«Моё первое знакомство с MMA произошло в далёком детстве, когда ещё продавались диски с боями. И именно тогда я поставил цель стать бойцом UFC», — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

На счету Павловича 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке Сергей проиграл британцу Тому Аспиналлу.

Павлович забавно отреагировал на ругань американской журналистки: