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Названа сумма, которую требует от Майка Тайсона избитый им в самолёте мужчина

Названа сумма, которую требует от Майка Тайсона избитый им в самолёте мужчина
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Мужчина, который получил несколько ударов от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона во время авиарейса, хочет получить от него компенсацию на сумму $ 450 тыс. Об этом информирует New York Post.

Пострадавший сообщил, что с тех пор страдает от сильной головной боли и боли в шее. Кроме того, по его словам, есть и некоторые другие последствия нападения. В случае получения требуемой суммы мужчина не станет подавать иск против прославленного спортсмена.

Напомним, инцидент произошёл в апреле 2022 года. Сообщалось, что потерпевший пытался поговорить с Тайсоном, сидя за его спиной, а тот просил оставить его в покое. После очередной попытки заговорить с собой Майк нанёс мужчине несколько ударов по лицу.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:

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