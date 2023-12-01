WBA представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Тищенко — первый номер

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Россиянин Евгений Тищенко возглавляет список.

Рейтинг в весовой категории до 101,6 кг по версии WBA:

1. Евгений Тищенко (Россия);

2. Леон Харт (Германия);

3. Алексей Егоров (Россия);

4. Баду Джек (Швеция);

5. Роман Фресс (Казахстан);

6. Чжаосинь Чжан (Китай);

7. Риад Мерхи (Бельгия);

8. Эндрю Табити (США);

9. Кем Юнгквист (Дания);

10. Чивон Кларк (Великобритания);

11. Айзек Чемберлен (Великобритания);

12. Марк Петровский (Россия);

13. Муслим Гаджимагомедов (Россия);

14. Китон Гомес (ЮАР);

15. Андрей Пешич (Сербия).

Отметим, что Всемирная боксёрская ассоциация WBA вслед за WBC ввела новую весовую категорию – до 101,6 кг. Первый титул чемпиона мира разыграют в Дубае 9 декабря между Евгением Тищенко из России и Леоном Хартом из Германии – боксёры в новом рейтинге первой и второй позиции соответственно.