Энтони Петтис включил себя и Хабиба Нурмагомедова в топ-5 лучших легковесов в истории ММА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Энтони Петтис назвал лучших бойцов смешанных единоборств в истории лёгкого веса.

«Величайший боец в истории лёгкого веса? Я обязан назвать Би-Джей Пенна. Пенн — это главный пионер всего этого. Без него что-то подобное вряд ли было бы возможно.

В мою пятёрку лучших бойцов я бы включил Бена Хендерсона. Также в этом списке должен быть Хабиб Нурмагомедов. Он был доминирующим бойцом, который никому не проигрывал. Дастин Порье — ещё один парень, который входит в мой список. Ну и в конце я бы назвал себя», — приводит слова Петтиса Low Kick MMA.

Напомним, Петтис объявил об уходе из UFC в декабре 2020 года. В своём последнем бою в рамках промоушена Петтис победил Алекса Мороно.