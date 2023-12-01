«Когда ты старший, то и правила твои». Хабиб сыграл в футбол с Махачевым и друзьями

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Мамедов показал, как вместе с товарищами, в том числе с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, сыграл в футбол.

«Утренний футбол лучше, чем сон. А счёт пусть останется на поле», — написал Мамедов.

Фото: Из личного архива Ислама Мамедова

Чуть позже то же самое фото с футбола у себя в соцсетях показал и Хабиб.

«Ислам Махачев, давай уже подтягивай своих старших братьев», — написал Нурмагомедов.

После Хабиб добавил ещё один снимок, подписав его следующим образом: «Когда ты старший и хозяин мяча, то и правила твои».

Фото: Соцсети Шамиля Магомедова

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